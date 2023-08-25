Що за місце таке: сім’я заступника одеського військкома змінює елітні авто як рукавички

Протягом останніх кількох років родичі заступника військкома накупили машин та нерухомості на величезну суму

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у Дениса Галушка — заступника одеського військкома Євгена Борисова, якого раніше було затримано. Вони вказують на незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

У членів родини Галушки знайшли дорогі автомобілі та нерухомість, яку вони придбали за останні роки. Про це у п’ятницю, 25 серпня, повідомили у пресслужбі НАЗК.

"Теща військкома, починаючи з 2020 року, придбала, а потім продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала до того ж автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D При реальній вартості автомобіля в 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його придбання. ділянка під ним загальною вартістю понад 3 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Водночас його мати влітку минулого року купила автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID, вартість якого перевалює за 880 тисяч гривень, а також будинок та земельну ділянку майже за 1,7 млн грн, не бувши на це фінансово здатною.

Син заступника одеського військкома купив собі квартиру в Одесі за 563 тисячі гривень. А його дружина восени 2021 року придбала автомобіль Mazda CX-5.

"У договорі купівлі-продажу вказана вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн", — підкреслили в НАЗК.

Крім перерахованих покупок, Галушко разом із дружиною витратили майже 6 млн гривень у 2021 році. Це більше за ту суму, яку вони могли заробити законним шляхом.

Було також встановлено, що Галушко та його близькі особи не мають законних доходів для придбання зазначеного майна.

Враховуючи дані обставини, НАЗК затвердило обґрунтований висновок щодо Дениса Галушка у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у начальника Одеського обласного територіального центру комплектації (ТЦК) Євгена Борисова виявили майно на березі Середземного моря.