Что за место такое: семья зама одесского военкома меняет элитные авто как перчатки

В течение последних нескольких лет родственники зама военкома накупили машин и недвижимости на огромную сумму

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)обнаружило признаки коррупционного уголовного правонарушения у Дениса Галушко — заместителя одесского военкома Евгения Борисова, который ранее был задержан. Они указывают на незаконное обогащение более чем на 14 млн. грн.

У членов семьи Галушко нашли дорогие автомобили и недвижимость, которую они приобрели за последние годы. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили в пресс-службе НАПК.

"Теща военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн. грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн. грн. В прошлом году она приобрела к тому же автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн. грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения. Осенью прошлого года она также приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн. грн", — говорится в сообщении.

В то же время его мать летом прошлого года купила автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID, стоимость которого переваливает за 880 тысяч гривен, а также дом и земельный участок почти за 1,7 млн. грн, не будучи на это финансово способной.

Сын заместителя одесского военкомат купил себе квартиру в Одессе за 563 тысячи гривен. А его супруга осенью 2021 года приобрела автомобиль Mazda CX-5.

"В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн., хотя на интернет-платформах средняя цена такого авто около 1,3 млн. грн., что также свидетельствует о занижении реальной стоимости. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн. грн", — подчеркнули в НАПК.

Помимо перечисленных покупок Галушко вместе с супругой потратили почти 6 млн гривен в 2021 году. Это больше той суммы, которые они могли заработать законным путем.

Было также установлено, что у Галушко и его близких лиц отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

Учитывая данные обстоятельства, НАПК утвердило обоснованный вывод относительно Дениса Галушко в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у начальника Одесского областного территориального центра комплектации (ТЦК) Евгения Борисова обнаружили имущество на берегу Средиземного моря.