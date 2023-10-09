"Слуга народа" Билозир засветилась в ПАСЕ с сумочкой за 100 тысяч: это не первая ее дорогая покупка

Нардеп уже появлялась на публике с дорогими аксессуарами

Украинская народная депутат Лариса Билозир пришла на открытие осенней сессии ПАСЕ в составе украинской делегации с дорогой сумочкой, которая стоит 2,7 тысячи евро, то есть более 104 тысяч гривен.

Как сообщает telegram-канал "Слон", дорогой аксессуар случайно попал на видео, которое обнародовала в своем Instagram ее коллега Мария Мезенцева.

В сообщении отмечается, что сумочка модели Onthego от знаменитого бренда Louis Vuitton является не самой дешевой вещью и позволить ее может далеко не каждая украинка.

Кадр из видео

Там также напомнили, что это далеко не первый раз, когда нардеп случайно попадала в кадр с дорогими вещами. Например, в мае она сфотографировалась в Верховной Раде, предварительно сняв с рук дорогие украшения, более чем за 10 тысяч евро. Несмотря на попытки скрыть их, позже она все равно их засветила.

При этом скандалы с дорогими вещами Билозир преследуют уже давно. Так в 2020 году "Украинская правда" писала о том, что чиновницу заметили с сумкой Hermès Kelly, цена которой стартует с 10 тысяч евро. Тогда она попыталась списать это на то, что купила реплику за 7000 гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине несмотря на военное положение резко увеличился спрос на премиальные автомобили.