Актер "Квартала 95" провел свадьбу участнику "пьяных вечеринок" в Киеве, на котором издевались над девушками (фото, видео)

Украинские звезды не перебирают своими заказчиками

Не успели украинцы успокоиться после пира во время войны во Львове, где прошла элитная свадьба экспрокурора и бывшей сотрудницы ДБР, и на которой засветились звезды украинского шоу-бизнеса, включая Олю Полякову, Александра Пономарева и Григория Решетника, как снова произошло "горе в семье". Актер "Квартала 95" Юрия Ткач стал ведущим на свадьбе одного из подозреваемых в изнасиловании девушек (скандал с "пьяными вечеринками") в Киеве Олега Захарова.

Об инциденте рассказал журналист Андрей Лохматов в Фейсбуке. Он обратил на это внимание в соцсети Инстаграм, на странице самого Захарова.

"В одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa сыграл свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, устраивавших вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем совершали над ними сексуальное насилие, снимали это на видео, распространяя его в сети", – пишет Лохматов.

Ведущим на этом "празднике жизни" был известный актер "Квартала 95" и комик Юрий Ткач, который "искренне обнимался с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему — все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировал нам, что деньги важнее репутации, и что некоторым людям неважно, кого развлекать — прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников".

Юрий Ткач попал в скандал

Кроме этого, на свадьбе жених вместе со своими друзьями исполняли русский рэп и бросали деньгами в воздух.

Напомним, что Захарову инкриминировали сексуальное насилие. В марте он вышел под залог в 402 тысяч гривен вместе с другим фигурантом Ярославом Домбровским. Организатор "пьяных вечеринок" Андрей Ярина до сих пор в СИЗО. Досудебное расследование по делу продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы в сети осудили пышную свадьбу экс-прокурора и бывшей сотрудницы ДБР во Львове. Напомним, что гостей развлекали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Дзвони сонця", а ведущим был шоумен Григорий Решетник.

На второй день на сцену вышел Дзидзьо, были приглашены 500 человек, празднование оформили в украинском стиле. Позже Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе и сравнила себя с Робин Гудом.