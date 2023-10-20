"Это намеренная, спланированная провокация": капеллан ПЦУ пристыдил Жадана и Соловий за съемки "антихристианского" клипа в церкви

Отец Дмитрий Поворотный прокомментировал скандал с украинскими артистами, показавшими в клипе поцелуй девушек

В пятницу, 20 октября, попал в скандал новый совместный клип украинской певицы Кристины Соловий и известного писателя, лидера группы "Жадан і Собаки" Сергея Жадана под названием "Серце", который сняли в храме св. Андрея в Львове. Удалить видео требуют священники, а все из-за кадра с поцелуем двух девушек.

Военный капеллан, отец Дмитрий Поворотный дал комментарий "Телеграфу", в котором обвинил артистов и авторов клипа во лжи.

"Отцы Василиане уже все прокомментировали. И из их комментария понятно, что их банально обманули. Поэтому этот клип — преднамеренная, откровенная провокация, потому что зная, что согласно христианскому вероучению такое поведение считается греховным, авторы клипа все равно решили часть видеоряда записать в храме и сделали это обманом.

Можно ли снять клип без привлечения интерьеров храма? Да, можно! Но это не привлекло бы такого внимания к клипу, это была бы очередная качественная, но рядовая работа художников.

Разве сейчас кого-нибудь удивишь сексуальным поцелуем людей одного пола? Конечно, нет! Но когда это делается в видеоряде с интерьерами храма — это гарантированный скандал и 100% внимание к клипу и акцентам поставленных в нем. Повторю – это намеренная, спланированная провокация", – возмущается капеллан.

Напомним, что Сергей Жадан и Кристина Соловий уже получали негатив в свою сторону, когда выпустили чувственный клип на песню "Юність". В нем пара целовалась уже вместе, а через некоторое время стало известно о разводе писателя после 15 лет брака. Жадану и Соловий же приписывают романтические отношения.