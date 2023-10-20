Львовские священники возмущены новым клипом Жадана и Соловий из-за "антихристианских поцелуев" девушек (видео)

Главная локация видеоработы – один из львовских храмов

После клипа со страстным поцелуем Сергей Жадан и Кристина Соловий выпустили совместный трек "Серце". Клип на эту композицию снимался в одном из храмов-визиток Львова — церкви святого Андрея Первозванного (относится к УГКЦ).

Видео на трек "Серце" группы "Жадан и Собаки" и певицы Кристины Соловий представлен в Youtube 20 октября. Через несколько часов после выхода ролика львовские священники обратились с требованием удалить клип, вероятно, из-за показа в нем поцелуя однополой пары.

Так, исполнители отмечают, что "Серце" — это манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и изъянов. В клипе Кристина Соловий и музыканты позируют на основной локации – храм, а сцены с Сергеем Жаданом сняты на улице. Также в видео показаны поцелуи двух девушек.

"В видео возникает ощущение красоты, которая существует вне времени и людей. Так же, как и настоящая любовь, преодолевающая любые преграды и предубеждения", — комментируют видеоработу "Серце" авторы.

Как сообщается на Facebook-странице Парафии св. Андрея, священнослужители требуют убрать видео с площадок. Вот что говорится в сообщении церкви:

"Хотим выступить по поводу появления в сети интернет-клипа "Серце" с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы".

Обращение львовских священников

На момент публикации ни Соловий, ни Жадан на требования священников не отреагировали. Следует отметить, что сцена с поцелуем не показана на фоне помещений храма.

Один из кадров клипа "Серце"

Слухи о романе Кристины Соловий и Сергея Жадана начали появляться с момента выхода клипа исполнительницы "Юнисть", где они целуются. Позже стало известно о разводе писателя после 15 лет брака. Публично ни Кристина, ни Сергей по поводу якобы романтических отношений не высказывались, а только комментировали творческое сотрудничество.