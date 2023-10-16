Можно квартиру в Киеве купить: Дорофеева рассказала, где и с кем сняла самый дорогой клип в своей карьере (видео)

Как оказалось, это был дуэтный клип и стоимость съемок разделили на двоих

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая развелась с Владимиром Дантесом и вышла замуж за Мишу Кацурина, призналась, что самый дорогой клип в ее карьере — это дуэт с Монатиком "Глубоко". По словам артистки, съемки обошлись в сумму, свыше 50 тысяч долларов. Стоит отметить, что за такую сумму можно было бы и квартиру в Киеве купить, к примеру, в Деснянском или Оболонском районе столицы.

Как отметила Надя Дорофеева в интервью "Люкс ФМ", сейчас во время войны никто не снимает дорогие клипы. А вот до полномасштабного вторжения на это тратились большие деньги. И видеоработа с Монатиком на песню "Глубоко" была одной из таких.

"Это больше, чем 50, мне кажется, что это работа с Монатиком "Глубоко". Мы же наполовину делили эту работу. Поэтому да, эта работа была самая дорогая. Мы летали в Канны, там снимали, то есть это сразу увеличивает бюджет", — рассказала Дорофеева.

Отметим, что съемки клипа "Глубоко" проходили они в Пузырчатом доме Пьера Кардена на юге Франции. Режиссером клипа стала знаменитая украинка Таню Муиньо, которая снимала почти все клипы Димы Монатика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялся имидж Нади Дорофеевой. От рыженькой из "Время и Стекло" до сольной артистки первого эшелона.