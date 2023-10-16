Можна квартиру у Києві купити: Дорофєєва розповіла, де і з ким зняла найдорожчий кліп у своїй кар'єрі (відео)

Як виявилося, це був дуетний кліп і вартість зйомок розділили на двох

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка розлучилася з Володимиром Дантесом і вийшла заміж за Михайла Кацуріна, зізналася, що найдорожчий кліп у її кар’єрі — це дует із Монатіком "Глубоко". За словами артистки, зйомки коштували понад 50 тисяч доларів. Варто зазначити, що за таку суму можна було б і квартиру в Києві купити, наприклад, у Деснянському чи Оболонському районі столиці.

Як зазначила Надя Дорофєєва в інтерв’ю "Люкс ФМ", наразі під час війни ніхто не знімає такі дорогі кліпи. А ось до повномасштабного вторгнення на це витрачалися величезні гроші. І відеоробота з Монатіком на пісню "Глубоко" була однією з таких.

"Це більше, ніж 50, мені здається, що це робота з Монатіком "Глубоко". Ми ж наполовину ділили цю роботу. Тому так, ця робота була найдорожча. Ми літали в Канни, там знімали, тобто це одразу збільшує бюджет", — розповіла Дорофєєва.

Зазначимо, що зйомки кліпу "Глубоко" проходили вони у Бульбашковому будинку П’єра Кардена на півдні Франції. Режисером кліпу стала знаменита українка Таня Муїньо, яка знімала майже всі кліпи Діми Монатіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювався імідж Наді Дорофєєвої. Від руденької з "Время і Стекло" до сольної артистки першого ешелону.