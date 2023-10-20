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Львівські священники обурені новим кліпом Жадана і Соловій через "антихристиянські поцілунки" дівчат (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Христина Соловій у кліпі Новина оновлена 20 жовтня 2023, 16:39
Христина Соловій у кліпі. Фото Youtube

Головна локація відеороботи – один із львівських храмів

Після кліпу з пристрасним поцілунком Сергій Жадан і Христина Соловій випустили спільний трек "Серце". Кліп на цю композицію знімався в одному з храмів-візитівок Львова — церкві святого Андрія Первозванного (належить до УГКЦ).

Відео на трек "Серце" гурту "Жадан і Собаки" та співачки Христини Соловій презентовано в Youtube 20 жовтня. За кілька годин після виходу ролику львівські священники звернулися з вимогою видалити кліп, ймовірно, через показ у ньому поцілунку одностатевої пари.

Так, виконавці зазначають, що "Серце" — це маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. У кліпі Христина Соловій та музиканти позують на основній локації – храм, а сцени з Сергієм Жаданом відзнято на вулиці. Також у відео показано поцілунки двох дівчат.

"У відео виникає відчуття краси, яка існує понад часом та людьми. Так само, як і справжнє кохання, що долає будь-які перепони та упередження", — коментують відеороботу "Серце" автори.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Парафії св. Андрія, священнослужителі вимагають прибрати відео з майданчиків. Ось що йдеться у повідомленні церкви:

"Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет-кліпу "Серце" за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані".

Кліп Жадана і Соловій, реакція церкви у Львові
Звернення львівських священників

На момент публікації ані Соловій, ані Жадан на вимоги священників не відреагували. Варто зазначити, що сцена з поцілунком не показано на фоні приміщень храму.

Соловій, Жадан, кліп Серце, поцілунок дівчат
Один із кадрів кліпу "Серце"

Чутки про роман Христини Соловій і Сергія Жадана почали з’являтися з моменту виходу кліпу виконавиці "Юність", де вони цілуються. Пізніше стало відомо про розлучення письменника після 15 років шлюбу. Публічно ані Христина, ані Сергій щодо нібито романтичних стосунків не висловлювалися, а лише коментували творчу співпрацю.

Теги:
#Сергій Жадан #Христина Соловій #Христина Соловій