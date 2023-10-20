Львівські священники обурені новим кліпом Жадана і Соловій через "антихристиянські поцілунки" дівчат (відео)

Головна локація відеороботи – один із львівських храмів

Після кліпу з пристрасним поцілунком Сергій Жадан і Христина Соловій випустили спільний трек "Серце". Кліп на цю композицію знімався в одному з храмів-візитівок Львова — церкві святого Андрія Первозванного (належить до УГКЦ).

Відео на трек "Серце" гурту "Жадан і Собаки" та співачки Христини Соловій презентовано в Youtube 20 жовтня. За кілька годин після виходу ролику львівські священники звернулися з вимогою видалити кліп, ймовірно, через показ у ньому поцілунку одностатевої пари.

Так, виконавці зазначають, що "Серце" — це маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. У кліпі Христина Соловій та музиканти позують на основній локації – храм, а сцени з Сергієм Жаданом відзнято на вулиці. Також у відео показано поцілунки двох дівчат.

"У відео виникає відчуття краси, яка існує понад часом та людьми. Так само, як і справжнє кохання, що долає будь-які перепони та упередження", — коментують відеороботу "Серце" автори.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Парафії св. Андрія, священнослужителі вимагають прибрати відео з майданчиків. Ось що йдеться у повідомленні церкви:

"Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет-кліпу "Серце" за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані".

Звернення львівських священників

На момент публікації ані Соловій, ані Жадан на вимоги священників не відреагували. Варто зазначити, що сцена з поцілунком не показано на фоні приміщень храму.

Один із кадрів кліпу "Серце"

Чутки про роман Христини Соловій і Сергія Жадана почали з’являтися з моменту виходу кліпу виконавиці "Юність", де вони цілуються. Пізніше стало відомо про розлучення письменника після 15 років шлюбу. Публічно ані Христина, ані Сергій щодо нібито романтичних стосунків не висловлювалися, а лише коментували творчу співпрацю.