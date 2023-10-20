EL Кравчук повертається: співак присвятив нову пісню українським біженцям (відео)

Зірка 90-х закликає своєю піснею повертатися українців додому

Український виконавець EL Кравчук, якого раніше побачили на вулиці Львова в стильному образі, порадував шанувальників новим треком. Популярний у 90-х артист присвятив пісню українцям, змушеним покинути домівки через російське вторгнення.

Як повідомляють в пресслужбі співака, трек EL Кравчука "Додому" — це віддзеркалення душі кожної людини, що змушена залишити власну домівку і рятуватися деінде через розв'язану росією війну. Водночас це тепле запрошення повернутися додому, адже за кордоном України опинилося близько 8 млн осіб.

За словами авторів, головна місія пісні — донести, що дім — це не тільки будівля і квартира у зрозумілому для всіх значенні, а й душа, країна, місто, місце, згадки та емоції. Композиція створена на основі вражень українок, що знайшли порятунок за кордоном. Так, поет Борис Гриньов передав у віршах весь спектр щоденних емоцій біженців, а композитор і саундпродюсер Майкл Некрасов — атмосферу звичного затишку дому, про який мріють ті, хто змушені рятуватися від війни за кордоном.

"Свого часу я отримав статус "секс-символа" України, тож хто, як не я, може запрошувати жінок повернутись в Україну, де на них чекає все?" — з гумором зазначив EL Кравчук.

Над музичним відео працювала команда Zoo Cinema. Режисер Олександр Швець створив сюжет, за яким жінка повертається в Україну разом із дітьми, зрозумівши, що лише на батьківщині можна віднайти той самий душевний спокій та важливі сенси.

"Українка, не приховуючи почуттів від побаченого, плаче у вбиральні залізничного вокзалу — єдиного місця, де вона на хвилину може побути на самоті. І потім повертається до дітей з усмішкою, мовляв, все добре, ми вдома", — зазначив Олександр Швець.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникав EL Кравчук, який був популярним у 90-х. Під час повномасштабної війни артист зосередив увагу на українському контенті, а також займається благодійністю.