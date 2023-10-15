Ветеран повномасштабного вторгнення на "Голосі країни" зворушливо виконав хіт "Біля тополі" (відео)

Популярна пісня у виконанні учасника зазвучала по-новому

В 13 сезоні шоу "Голос країни" учасник команди Артема Пивоварова зворушив виконанням хіта "Біля тополі" гурту "Еней". Ветеран повномасштабного вторгнення Михайло Панчишин заспівав популярну композицію в рамках крос-батлів, що відбулися в ефірі 15 жовтня 2023 року.

Як повідомляє "Телеграф", співаку і колишньому військовому вдалося підкорити виступом і зал, і тренерів. Глядачі віддали свої голоси за Михайла Панчишина, завдяки чому він продовжує боротьбу за перемогу в "Голосі країни".

Так, трек Петра Солодухи "Біля тополі" отримав нову хвилю популярності під час російсько-української війни. Пісня присвячується українським військовим, які загинули в боротьбі за батьківщину. У 2015 році польський гурт Enej записав композицію за участю українських музикантів Тараса Чубая та Іван Леньо. Пізніше хіт отримав кавер-версії від вітчизняних співаків, у тому числі Shumei та Yaktak.

Зворушливим вийшло виконання "Біля Тополі" Михайлом Панчишиним. Блискавичний виступ співака підкорив аудиторію, завдяки чому учасник переміг у крос-батлах і наблизився до суперфіналу шоу.

Нагадаємо, Михайло Панчишин підкорив тренерів "Голосу країни" під час сліпих прослуховувань. Співак вийшов на сцену з авторською піснею про невідомого солдата. Також глядачі можуть знати артиста як соліста гурту Ptashkin і переможця талант-шоу "X-Фактор" у 2017 році.