Ветеран полномасштабного вторжения на "Голоса країни" трогательно исполнил хит "Біля тополі" (видео)

Популярная песня в исполнении участника зазвучала по-новому

В 13 сезоне шоу "Голос країни" участник команды Артема Пивоварова взволновал исполнением хита "Біля тополі" группы "Эней". Ветеран полномасштабного вторжения Михаил Панчишин спел популярную композицию в рамках кросс-батлов, состоявшихся в эфире 15 октября 2023 года.

Как сообщает "Телеграф", певцу и бывшему военному удалось покорить выступлением и зал, и тренеров. Зрители отдали свои голоса за Михаила Панчишина, благодаря чему он продолжает борьбу за победу в "Голосе країни".

Так, трек Петра Солодухи "Біля тополі" получил новую волну популярности во время российско-украинской войны. Песня посвящается украинским военным, погибшим в борьбе за родину. В 2015 году польская группа Enej записала композицию с участием украинских музыкантов Тараса Чубая и Иван Леньо. Позже хит получил кавер-версии от отечественных певцов, включая Shumei и Yaktak.

Трогательным получилось исполнение "Біля тополі" Михаилом Панчишиным. Блестящее выступление певца покорило аудиторию, благодаря чему участник победил в кросс-батлах и приблизился к суперфиналу шоу.

Напомним, Михаил Панчишин покорил тренеров "Голоса країни" во время слепых прослушиваний. Певец вышел на сцену с авторской песней о неизвестном солдате. Также зрители могут знать артиста как солиста группы Ptashkin и победителя талант-шоу "X-Фактор" в 2017 году.