Новые правила на шоу "Голос країни": кто из фаворитов справился с кросс-батлами (видео)

Участники шоу снова сошлись в песенных батлах, но на этот раз соревновались с представителями "вражеских" команд

В 13 сезоне популярного шоу "Голос країни", которое снимали в Польше, ввели новые правила. В воскресенье, 15 октября 2023 года участники соревновались в кросс-батлах. Украина стала третьей после США и Франции, где изменили один из этапов проекта.

В кросс-батлах по вызову тренеров соревнуются между собой участники из разных команд. Победителя выбирают зрители в зале с помощью мобильных приложений. Кому из фаворитов удалось победить в этом этапе "Голоса країни" — узнайте в нашем материале.

Первым на сцену вышел участник из команды Нади Дорофеевой, уличный певец Роман Панченко с песней Formidable (Stromae). Тренер бросила вызов Ивану Клименко, тот "выставил" Елизавету Шафорост с треком The kill (Thirty Seconds to Mars). Зрители предпочли первого исполнителя – Романа Панченко.

Следующая очередь выпала представительницам команды Ивана Клименко — Александре Ройко и Ольге Щербак, которые сформировали дуэт уже во время шоу и исполнили хит Oceans (Hillsong United). В противовес пел участник команды Юлии Саниной Владислав Пелых, который выразил благодарность Польше исполнением песни River польского певца Ochman. Именно за Владислава Пелыха проголосовали зрители.

Далее в вокальном поединке сошлись Мария Стасюк (команда Юлии Саниной), спевшая хит "Пошта" Jerry Heil, и Михаил Панчишин (участник тренера Артема Пивоварова) с хитом "Біля тополі" группы Enej. Больше голосов оказалось у Михаила Панчишина, поэтому он продолжает участие в шоу.

Завершали эфир участник команды Артема Пивоваров Влад Шериф с песней "Друг" "Океана Эльзы". В то время как команду Ивана Клименко представила Анастасия Чабан с хитом "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла". Последняя, Стася, завоевала большее количество голосов в зрительном зале.

Напомним, тренеры отбирали участников на вокальных боях. В частности, в команде Нади Дорофеевой путевку в следующий этап шоу удалось получить не всем фаворитам слепых прослушиваний.