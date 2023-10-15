Нові правила на шоу "Голос країни": хто з фаворитів впорався з крос-батлами (відео)

Учасники шоу знову зійшлися у пісенних батлах, але на цей раз змагалися з представниками "ворожих" команд

В 13 сезоні популярного шоу "Голос країни", який знімали в Польщі, ввели нові правила. В неділю, 15 жовтня 2023 року учасники змагалися в крос-батлах. Україна стала третьою після США і Франція, де змінили один із етапів проєкту.

В крос-батлах за викликом тренерів змагаються між собою учасники з різних команд. Переможця обирають глядачі в залі за допомогою мобільних застосунків. Кому з фаворитів удалося перемогти в цьому етапі "Голосу країни" — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Першим на сцену вийшов учасник з команди Наді Дорофєєвої, вуличний співак Роман Панченко з піснею Formidable (Stromae). Тренерка кинула виклик Івану Клименку, той "відряди" Єлизавету Шафорост із треком The kill (Thirty Seconds to Mars). Глядачі віддали перевагу першому виконавцю – Роману Панченку.

Наступна черга випала представницям команди Івана Клименка — Олександрі Ройко і Ользі Щербак, які сформували дует вже під час шоу та виконали хіт Oceans (Hillsong United). На противагу співав учасник команди Юлії Саніної Владислав Пелих, який висловив подяку Польщі виконанням пісні River польського співака Ochman. Саме за Владислава Пелиха проголосували глядачі.

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