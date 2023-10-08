Фінальні вокальні бої на "Голосі країни": з ким попрощався Артем Пивоваров (відео)
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Тренер Пивоваров визначився з фаворитами
Минулої неділі в "Голосі країни" вокальні бої пройшли команди Юлії Саніної та Івана Клименка. А от 8 жовтня настала черга Артема Пивоварова. В ефірі "1+1" співаку допомагала хітмейкерка KOLA як зірковий радник.
"Телеграф" розповідає, хто з учасників команди Артема Пивоварова продовжує участь в 13 сезоні шоу. На сцену вийшло чимало співаків, які запам’яталися глядачам ще з етапу сліпих прослховань.
Хто пройшов у вокальних боях
Надзвичайно запальний виступ ветерана повномасштабного вторгнення Ptashkin (Михайло Панчишин), співачки Катерини Дигало і дружини українського музиканта Dovi Олександри Вдовиченко підкорив глядачів. Учасники потужно виконали хіт I Wanna Be Your Slave Måneskin, Iggy Pop. За рішенням Пивоварова в команді залишається Михайло Панчишин.
Натомість проникливим вийшло виконання композицій "Стожари" та "Ой на горі" від доньки священника Вероніки Мартинюк і бандуристки Вікторії Деркач. Пивоваров запропонував створити дует, однак Вікторія відмовилася. На жаль, в такому випадку ніхто з учасниць не лишився у шоу.
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Нагадаємо, у випуску 8 жовтня свій вибір зробила тренерка Надя Дорофєєва. Її команда продовжує боротьбу в "Голос країни" у складі Едгара Єнокяна, Романа Панченка, Юрія Городецького і Майрамік Авоян.