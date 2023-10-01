Перші вокальні бої на воєнному "Голосі країни": хто з фаворитів пройшов далі (відео)

Відкривати вокальний батл випала честь учасницям з команди Івана Клименка

В неділю 1 жовтня 2023 року на телеканалі "1+1" вийшов новий ефір популярного шоу "Голос країни". Вперше відбулися вокальні батли – етап, коли журі відбирають фіналістів серед усіх членів свої команди.

"Телеграф" розповідає, хто з фаворитів проєкт зумів отримати путівку в фінал "Голосу країни 2023", який знімали у Польщі. Зробити вибір суддям допомагали зіркові радники.

Так, вокальні батли "Голосу країни" цього року мають оновлені правила. Тренерам дали можливість об'єднувати учасників не лише в дуети, як було раніше, а й тріо чи квартети.

Із кожної команди до наступного етапу потрапляють лише чотири вокалісти. Нагадаємо, в судейських кріслах в 13 сезоні шоу розташувалися співачки Надя Дорофєєва та Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров і продюсер Іван Клименко. Під час ефіру зірковим тренерам допомагали радники: Jerry Heil у Саніної, гурт Kalush Orchestra — Клименка.

Вокальні бої "Голосу країни" 1.10.2023

Першими на сцену для вокального бою вийшло тріо з викладачки вокалу і авторки хітів артистів Анни Корченової, рідних сестер з Херсонщини дуету NaYada й фольклористки, креативної виконавиці Анастасії Чабан. Учасниці, яких об’єднує фольклорний вокал, виконали мікс з пісень Beggin (Maneskin) і "Шум" (Go A). Продовжує змагання за головний приз, згідно з рішенням судді, Стася Чабан.

Далі вокальний бій прийняли співачка Ольга Щербак, вокалістка з унікальним тембром Олександра Ройко та логістик-музикант Андрій Засік. Тріо заспівало популярну композицію "Повільно" ADAM. Іван Клименко довго не міг визначитися з вибором, тому вирішив піти нестандартно, запропонувавши дівчатам дует. Отже, далі в проєкті лишається дует Ольги Щербак і Олександри Ройко.

Потужним виявився виступ рок-співачки Єлизавети Шафорост і волонтерки Юлії Белей. Кавер-версію хіта Rihanna Diamonds зал сприйняв шаленими оплесками. Після довгих вагань Клименка в команді тренера лишилася Ліза Шафорост з цікавим тембром.

Останніми з команди Клименка виступили учасниця "Голос. Діти" Вероніка Коваленко та режисерка майданчику проєкту Олександра Погуляй. Трек Bloody Mary Lady Gaga з вуст співачок зазвучав по-новому. Шанс продовжити участь у шоу Клименко дав Вероніці Коваленко.

Настала черга вокальних боїв учасників команди Юлії Саніної. Першим мав нагоду заспівати тріо, що складається з енергетика ДТЕК Володимира Удовенка, співачки Галини Печеніжської й артистки зразково-показового оркестру ЗСУ Світлани Чередниченко. Фаворити сліпих прослуховувань виконали пісню "Небо хилиться" alyona alyona, KOLA. Тренерка віддала перевагу Галині Печеніжській.

Наступними у вокальному батлі зійшлися співак Владислав Пелих і вокалістка Христина Старикова, заспівавши хіт Running Up That Hill Kate Bush. На щастя для виконавців, Саніна вирішила лишити у своїй команді обох учасників, тож далі йдуть і Владислав Пелих, і Христина Старикова.

Завершували батли 1 жовтня професійні бек-вокалістки Дар’я Мінєєва й Олександра Макаровська, а також талановита молода мама Марія Стасюк. Потужне виконання пісні Survivor Destiny’s Child стало яскравим фіналом випуску. Шанс поборотися за перемогу в "Голосі країни" матиме Марія Стасюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 жовтня 2023 року в Україні відбувся відбір на Дитяче Євробачення. Переможницею стала дев’ятирічна Анастасія Димид з піснею "Квітка".