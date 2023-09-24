Баяністка з оркестру ЗСУ підкорила "Голос країни" хітом Руслани: судді аплодували стоячи (відео)

Киянка розповіла, як бувала з концертами на передовій

У неділю, 24 вересня 2023 року, в ефір "1+1" вийшов 4 випуск 13 сезону популярного музичного шоу "Голос країни", де раніше з фурором виступила українська волонтерка. Команда судді Юлії Саніної поповнилася яскравою претенденткою на перемогу — 28-річною Світланою Чередниченко з Києва.

Як повідомляє "Телеграф", учасниця виконала пісню "Знаю я" співачки Руслани. Всі судді розверзнулися, а дізнавшись, що дівчина – артистка зразково-показового оркестру ЗСУ, аплодували стоячи.

Так, Світлана не лише потужно заспівала, а й зіграла на баяні. Як розповіла киянка, разом із оркестром вона буває на фронті, концерти допомагають підтримувати бойовий дух українських захисників.

За словами співачки, виступи на фронті – це синергія між військовими і артистами. Виконавці ставлять за мету створити для наших бійців неповторну атмосферу, дати можливість відволіктися та відпочити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сліпі прослуховування на "Голос країни" пройшов колишній військовий Михайло Панчишин. Авторська пісня про невідомого героя не лишила байдужими ані журі, ані глядачів.