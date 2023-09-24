Баянистка из оркестра ВСУ покорила "Голос країни" хитом Русланы: судьи аплодировали стоя (видео)

Киевлянка рассказала, как бывала с концертами на передовой

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, в эфир "1+1" вышел 4 выпуск 13 сезона популярного музыкального шоу "Голос країни", где раньше с фурором выступила украинская волонтер. Команда судьи Юлии Саниной пополнилась яркой претенденткой на победу — 28-летней Светланой Чередниченко из Киева.

Как сообщает "Телеграф", участница исполнила песню "Знаю я" певицы Русланы. Все судьи развернулись, а узнав, что девушка – артистка образцово-показательного оркестра ВСУ, аплодировали стоя.

Так, Светлана не только мощно спела, но и сыграла на баяне. Как рассказала киевлянка, вместе с оркестром она бывает на фронте, концерты помогают поддерживать боевой дух украинских защитников.

По словам певицы, выступления на фронте – это синергия между военными и артистами. Исполнители ставят своей целью создать для наших бойцов неповторимую атмосферу, дать возможность отвлечься и отдохнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что слепые прослушивания на "Голос країни" прошел бывший военный Михаил Панчишин. Авторская песня о неизвестном герое не оставила равнодушными ни жюри, ни зрителей.