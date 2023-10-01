Представниця України на Дитячому Євробаченні 2023: чим відома Анастасія Димид та про що її пісня (відео)

Пісню "Квітка", яку виконає Настя у фіналі Дитячого Євробачення, написала Світлана Тарабарова

У неділю 1 жовтня 2023 року відбувся фінал Національного відбору на пісенний конкурс Дитяче Євробачення. Україну представлятиме дев’ятирічна співачка Анастасія Димид із треком "Квітка".

"Телеграф" розповідає, що відомо про представницю нашої країни на Дитячому Євробаченні. Фінал конкурсу відбудеться вже 26 листопада у Франції.

Так, Анастасії Димид 9 років. Талановита дівчинка родом з села Гошів Івано-Франківської області. На рахунку юної співачки участь в декількох конкурсах. Зокрема стала півфіналісткою у "Чорноморських іграх" цього року.

Крім того, Настя має досвід виступів перед великою аудиторією. На концерті "Національна легенда 2023" співала разом із Світланою Тарабаровою пісню "Повертайся живим".

На національному етапі Дитячого Євробачення Анастасії вдалося потрапити у п’ятірку фіналістів. До слова, вона є наймолодшою серед учасників цього року. Дівчинка вважає свою суперсилою те, що вона українка, йдеться на сайті "Суспільного мовлення". Маленька артистка мріє стати всесвітньо відомою співачку. На її думку, творчий процес вимагає постійного самовдосконалення і саморозвитку. Крім того, Настя не проти музичних експериментів.

Представниця України на Дитячому Євробаченні у 2023 році Анастасія Димид

На Дитячому Євробаченні Анастасія Димид виконає пісню "Квітка". Композиція написана виконавицею Світланою Тарабаровою, яка також є музичною продюсеркою Нацвідбору на цей конкурс. Цікаво, що саму дівчинкою близькі часто називають "квіточкою". Трек запалює динамічним приспівом, а етномотиви композиції дозволяють співачці розкрити весь співочий потенціал. Другий куплет Настя виконує англійською мовою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 21-го Дитячого Євробачення заплановано на 26 листопада. Шоу відбудеться в Палаці Нікайя у Ніцці (Франція).