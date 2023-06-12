Стало відомо, чи візьме Україна участь у дитячому Євробаченні 2023

Прийом заявок на міжнародний конкурс розпочнеться за новими правилами

Після успішного виступу українського гурту TVORCHI у фіналі конкурсу "Євробачення 2023", яке відбулося у травні поточного року, Україна підтвердила, що також братиме участь у дитячому Євробаченні та незабаром розпочнеться відбір конкурсантів.

У якій країні пройде міжнародний конкурс пісні для дітей віком від 9 до 14 років і як відбуватиметься відбір учасників, повідомили представники "Суспільного Мовлення" на своїй офіційній сторінці в Telegram "Євробачення Україна".

Відомо, що прийом заявок на участь у Національному відборі на міжнародний конкурс розпочнеться найближчим часом, але конкретних дат поки що не називають, проте він проходитиме не так як раніше, а за новими правилами.

Фінал 21-го дитячого "Євробачення" пройде 26 листопада у Палаці Нікайя у Ніцці (Франція). На арені, яка вміщує 6 тисяч глядачів, раніше виступали такі міжнародні артисти, як Мадонна і Бейонсе.

"Телеграф" писав раніше, що переможниця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023" шведська виконавиця Loreen потрапила у скандал із українським прапором. Співачка поводилася відчужено, зокрема з учасниками із нашої країни.