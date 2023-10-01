Представительница Украины на Детском Евровидении 2023: чем известна Анастасия Димид и о чем ее песня (видео)

Песню "Квітка", которую исполнит Настя в финале Детского Евровидения, написала Светлана Тарабарова

В воскресенье 1 октября 2023 года состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс Детское Евровидение. Украину будет представлять девятилетняя певица Анастасия Димид с треком "Квітка".

"Телеграф" рассказывает, что известно о представительнице нашей страны на Детском Евровидении. Финал конкурса пройдет уже 26 ноября во Франции.

Так, Анастасии Димид 9 лет. Талантливая девочка родом из села Гошев Ивано-Франковской области. На счету юной певицы участие в нескольких конкурсах. В частности, стала полуфиналисткой в "Черноморских играх" в этом году.

Кроме того, у Насти есть опыт выступлений перед большой аудиторией. На концерте "Национальная легенда 2023" пела вместе со Светланой Тарабаровой песню "Повертайся живим".

На национальном этапе Детского Евровидения Анастасии удалось попасть в пятерку финалистов. К слову, она является самой младшей среди участников этого года. Девочка считает своей суперсилой то, что она украинка, говорится на сайте "Суспільного мовлення". Маленькая артистка мечтает стать всемирно известной певицей. По ее мнению, творческий процесс требует постоянного самосовершенствования и саморазвития. Кроме того, Настя не против музыкальных экспериментов.

Представительница Украины на Детском Евровидении в 2023 году Анастасия Димид

На Детском Евровидении Анастасия Димид исполнит песню "Квітка". Композицию написала исполнительница Светлана Тарабарова, которая также является музыкальным продюсером Нацотбора на этот конкурс. Интересно, что саму девочку близкие часто называют "квіточкою". Трек зажигает динамическим припевом, а этномотивы композиции позволяют певице раскрыть весь певческий потенциал. Второй куплет Настя исполняет на английском языке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 21-го Детского Евровидения запланирован на 26 ноября. Шоу состоится во Дворце Никайя в Ницце (Франция).