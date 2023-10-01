Кто представит Украину на Детском Евровидении 2023: назван победитель (видео)
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Финал Детского Евровидения пройдет уже в ноябре
В воскресенье 1 октября 2023 года состоялся финал Национального отбора на международный песенный конкурс Детское Евровидение, в котором участвуют певцы и певицы от от 9 до 14 лет. Честь представлять нашу страну выпала Анастасии Димид.
Как сообщает "Телеграф", в 2023 году Нацотбор на Евровидение среди детей проходил под лозунгом "Мрій сміливо!". Финал 21-го Детского Евровидения пройдет уже 26 ноября в Дворце Никайя в Ницце (Франция).
Так, победителя определяли жюри и зрители. Результаты голосования обоих учитывались в равной степени. Состав судей в этот раз формировали по итогам опроса в приложении "Дия". В итоге судейские кресла заняли продюсер Игорь Кондратюк, певицы Jerry Heil и alyona alyona. Музыкальным продюсером шоу выступила исполнительница Светлана Тарабарова.
В финале Нацотбора 1 октября выступили пять участников:
Polina Babiy — Universe
Анастасия Димид — "Квітка"
Анастасия Белибова — "Сильна"
Денис Грищук — Dance
Группа 3ʼbeauties — Power of Love
Сумма голосов зрителей и жюри привела к победе Анастасию Димид. Жюри отдали участнице 4 балла, а вот зрители наградили максимально возможными 5 баллами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Евровидение 2024 года состоится в шведском Мальме. Украина собирается принять участие в конкурсе, правда, на Нацотборе появились новшества.