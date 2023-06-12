Стало известно, примет ли Украина участие в детском Евровидении 2023

Прием заявок на международный конкурс начнется по новым правилам

После успешного выступления украинской группы TVORCHI в финале конкурса "Евровидение 2023", которое состоялось в мае текущего года, Украина подтвердила, что будет также принимать участие в детском Евровидении и вскоре начнется отбор конкурсантов.

В какой стране пройдет международный конкурс песни для детей в возрасте от 9 по 14 лет и как будет проходить отбор участников, сообщили представители "Общественного Вещания" на своей официальной странице в Telegram "Евровидение Украина".

Известно, что прием заявок на участие в Национальном отборе на международный конкурс начнется в ближайшее время, но конкретных дат пока не называют, однако он будет проходить не так как раньше, а по новым правилам.

Финал 21-го детского Евровидения пройдет 26 ноябре в Дворце Никайя в Ницце (Франция). На арене, которая вмещает в себя 6 тысяч зрителей, ранее выступали такие международные артисты, как Мадонна и Бейонсе.

"Телеграф" писал ранее, что победительница международного песенного конкурса "Евровидение 2023" шведская исполнительница Loreen угодила в скандал с украинским флагом. Певица вела себя отчужденно, в частности по отношению к участникам из нашей страны.