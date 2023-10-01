Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023: названо переможця (відео)

Фінал Дитячого Євробачення пройде вже у листопаді

У неділю 1 жовтня 2023 року відбувся фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення, у якому беруть участь співаки та співачки від 9 до 14 років. Честь представляти нашу країну випала Анастасії Димид.

Як повідомляє "Телеграф", 2023 року Нацвідбір на Євробачення серед дітей проходив під гаслом "Мрій сміливо!". Фінал 21-го Дитячого Євробачення пройде вже 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці (Франція).

Так, переможця визначали журі та глядачі. Результати голосування обох враховувалися однаково. Склад суддів цього разу формували за підсумками опитування у додатку "Дія". У результаті суддівські крісла зайняли продюсер Ігор Кондратюк, співачки Jerry Heil та alyona alyona. Музичним продюсером шоу виступила виконавиця Світлана Тарабарова.

У фіналі Нацвідбору 1 жовтня виступили п’ять учасників:

Polina Babiy — Universe

Анастасія Димид — "Квітка"

Анастасія Бєлібова — "Сильна"

Денис Грищук — Dance

Група 3 beauties — Power of Love

Сума голосів глядачів та журі призвела до перемоги Анастасію Димид. Журі віддали учасниці 4 бали, а от глядачі нагородили максимально можливими 5 балами.

Представниця України на Дитячому Євробаченні у 2023 році Анастасія Димид

Раніше "Телеграф" розповідав, що Євробачення 2024 року відбудеться у шведському Мальмі. Україна збирається взяти участь у конкурсі, щоправда, на Нацвідборі з’явилися новації.