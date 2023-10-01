Первые вокальные бои на военном "Голосі країни": кто из фаворитов прошел дальше (видео)

Открывать вокальный батл выпала честь участницам из команды Ивана Клименко

В воскресенье, 1 октября 2023 года, на телеканале "1+1" вышел новый эфир популярного шоу "Голос країни". Впервые состоялись вокальные батлы – этап, когда жюри отбирает финалистов среди всех членов своей команды.

"Телеграф" рассказывает, кто из фаворитов проекта сумел получить путевку в финал "Голоса країни 2023", который снимали в Польше. Сделать выбор судьям помогали звездные советники.

Так, вокальные батлы "Голоса країни" в этом году имеют обновленные правила. Тренерам дали возможность объединять участников не только в дуэты, как было раньше, но и трио или квартеты.

Из каждой команды в следующий этап попадают только четыре вокалиста. Напомним, в судейских креслах в 13 сезоне шоу расположились певицы Надя Дорофеева и Юлия Санина, певец Артем Пивоваров и продюсер Иван Клименко. Во время эфира звездным тренерам помогали советники: Jerry Heil у Саниной, группа Kalush Orchestra — Клименко.

Кто прошел в вокальных боях "Голоса країни" 1.10.2023

Первыми на сцену для вокального боя вышло трио из преподавательницы вокала и автора хитов артистов Анны Корченовой, родных сестер из Херсона дуэта NaYada и фольклористки, креативной исполнительницы Анастасии Чабан. Участницы, объединяемые фольклорным вокалом, исполнили микс из песен Beggin (Maneskin) и "Шум" (Go A). Продолжает соревнование за главный приз, согласно решению судьи, Стася Чабан.

Далее вокальное сражение приняли певица Ольга Щербак, вокалистка с уникальным тембром Александра Ройко и логистик-музыкант Андрей Засек. Трио спело популярную композицию "Повільно" ADAM. Иван Клименко долго не мог определиться с выбором, потому решил пойти нестандартно, предложив девушкам дуэт. Итак, дальше в проекте остается дуэт Ольги Щербак и Александры Ройко.

Мощным оказалось выступление рок-певицы Елизаветы Шафорост и волонтерки Юлии Белей. Кавер-версию хита Rihanna Diamonds зал воспринял бешеными аплодисментами. После долгих сомнений Клименко в команде тренера осталась Лиза Шафорост с интересным тембром.

Последними из команды Клименко выступили участница "Голос. Дети" Вероника Коваленко и режиссер площадки проекта Александра Погуляй. Трек Bloody Mary Lady Gaga из уст певиц зазвучал по-новому. Шанс продолжить участие в шоу Клименко дал Веронике Коваленко.

Настал черед вокальных боев участников команды Юлии Саниной. Первым имело возможность спеть трио, состоящее из энергетика ДТЭК Владимира Удовенко, певицы Галины Печенежской и артистки образцово-показательного оркестра ВСУ Светланы Чередниченко. Фавориты слепых прослушиваний исполнили песню "Небо хилиться" alyona alyona, KOLA. Тренер отдала предпочтение Галине Печенежской.

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