Исполнительница хита про "сексуальну и небезпечну" зажгла на сцене "Голоса країни": зал в восторге (видео)

Украинцам хорошо знакома эта певица, но о ней много лет ничего не было слышно

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, продолжаются последние слепые прослушивания на шоу "Голос країни" в эфире "1+1". После феерического выступления артистки оркестра ВСУ на сцену вышла известная украинская исполнительница Юлия Белей, которой удалось вырвать путевку в проект.

Как сообщает "Телеграф", бывшая участница группы Mirami Юлия Белей покорила судей с треком Mamo tyś płakała на польском языке. Певица выбрала для себя команду продюсера Ивана Клименко.

Так, Юлия Белей известна украинцам благодаря хиту "Сексуальна", который пели Mirami с VovaZiLvova в 2011 году. Как оказалось, исполнительница покинула группу, потому что встретила свою любовь и отдала приоритет построению семьи. Теперь же певица готова вернуться на сцену и добиться успеха в сольной карьере.

Во время полномасштабной войны Юлия Белей занимается волонтерством. В частности, организует благотворительные выступления, где собирают деньги в поддержку наших Вооруженных Сил. По словам участницы, два концерта в Варшаве собрали 30 миллионов долларов для помощи Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что в предыдущем выпуске судьи не устояли перед пением украинской волонтерки Лады Тивончук. Артистка пополнила команду Нади Дорофеевой.