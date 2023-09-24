Виконавиця хіта про "сексуальну і небезпечну" запалила на сцені "Голосу країни": зал у захваті (відео)

Українцям добре знайома ця співачка, але про неї багато років нічого не було чутно

У неділю, 24 вересня 2023 року, тривають останні сліпі прослуховування на шоу "Голос країни" в ефірі "1+1". Після феєричного виступу артистки оркестру ЗСУ на сцену вийшла відома українська виконавиця Юлія Белей, якій вдалося вирвати путівку в проєкт.

Як повідомляє "Телеграф", колишня учасниця гурту Mirami Юлія Белей підкорила суддів з треком Mamo tyś płakała польською мовою. Співачка обрала для себе команду продюсера Івана Клименка.

Так, Юлія Белей відома українцям завдяки хіту "Сексуальна", що співали Mirami з VovaZiLvova у 2011 році. Як виявилося, виконавиця залишила гурт, бо зустріла своє кохання і віддала пріоритет будуванню родини. Тепер же співачка готова повернутися на сцену й досягти успіху в сольній кар’єрі.

Під час повномасштабної війни Юлія Белей займається волонтерством. Зокрема організовує благодійні виступи, де збирають гроші на підтримку наших Збройних Сил. За словами учасниці, два концерти у Варшаві зібрали 30 мільйонів доларів для допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що в попередньому випуску судді не встояли перед співом української волонтерки Лади Тивончук. Артистка поповнила команду Наді Дорофєєвої.