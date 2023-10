Фінал вокальних боїв на "Голосі країни": кого з фаворитів лишила Надя Дорофєєва (відео)

Дорофєєва визначилася, хто продовжить боротьбу в шоу

В неділю 8 жовтня 2023 року відбувся фінал вокальних боїв у популярному вокальному шоу "Голос країни" на телеканалі "1+1". Після вибору Юлії Саніної та Івана Клименка прийшла черга тренерки, співачки Наді Дорофєєвої, яка визначала фаворитів з допомогою зіркового радника – артиста Макса Барських.

"Телеграф" розповідає, хто з учасників продовжить боротьбу в 13 сезону "Голосу країни". Не всі фаворити глядачів після сліпих прослуховувань пройшли далі.

Хто переміг у вокальних боях

Першими на "ринг" вийшли авторка пісень з Маріуполя Олександра Ліщук і виконавець хіта про блекаут Едгар Єнокян. Вокалісти блискуче розпочали випуск авторською версією пісні Makeba. Перевагу Дорофєєва віддала Едгару Єнокяну.

Фаворити сліпих прослуховувань музикант Роман Панченко, selfmade-артистка Анна Денисова й волонтерка Лада Тивончук заспівали ліричний трек What Was I Made For, хіт Billie Eilish. З трьох учасників далі йде лише Роман Панченко.

Сильний виступ показало ще одно тріо. Військовий тилового забезпечення Юрій Городецький вийшов на сцену з дуетом українки Людмили Козиревої і словака Марека Мохнача. Вокалісти потужно заспівали українську народну пісню "Гей соколи". Путівку в шоу отримав Юрій Городецький.

Зал зустрів гучними аплодисментами яскравий виступ співробітниці McDonald’s Майрамік Авоян і вуличних співачок Катерини Стефанюк і Даяни Оравець. Дівчата вразили виконанням mash-up пісень How Will I Know і Queen Of The Night Whitney Houston. Залишити в команді Дорофєєва вирішила Майрамік Авоян.

Нагадаємо, європейський сезон "Голосу країни" знімали в Польщі. Левову частину витрат на виробництво теж взяла польська сторона.