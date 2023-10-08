Финальные вокальные бои на "Голосе країни": с кем попрощался Артем Пивоваров (видео)

Тренер Пивоваров определился с фаворитами

В минувшее воскресенье в "Голосе країни" вокальные бои прошли команды Юлии Саниной и Ивана Клименко. А вот 8 октября настал черед Артема Пивоварова. В эфире "1+1" певцу помогала хитмейкер KOLA как звездный советник.

"Телеграф" рассказывает, кто из участников команды Артема Пивоварова продолжает участие в 13 сезоне шоу. На сцену вышло немало певцов, запомнившихся зрителям еще с этапа слепых слушаний.

Кто прошел в вокальных боях

Чрезвычайно зажигательное выступление ветерана полномасштабного вторжения Ptashkin (Михаил Панчишин), певицы Екатерины Дигало и жены украинского музыканта Dovi Александры Вдовиченко покорило зрителей. Участники мощно исполнили хит I Wanna Be Your Slave Måneskin, Iggy Pop. По решению Пивоварова в команде остается Михаил Панчишин.

Проникновенным же получилось исполнение композиций "Стожари" и "Ой на горі" от дочери священника Вероники Мартынюк и бандуристки Виктории Деркач. Пивоваров предложил создать дуэт, но Виктория отказалась. К сожалению, в таком случае никто из участниц не остался в шоу.

Зажгли "ринг" с треком Waiting All Night (ft. Ella Eyre) блогер Влад Шериф и певица Изабелла Иващенко. Пивоваров был доволен работой участников, поэтому шанс победить в проекте остается и у Влада Шерифа, и у Изабеллы Иващенко.

Новое звучание получила песня Beyoncé Halo благодаря чемпиону мира по карате Гидаяту Сеидову, IT-специалистке Кристине Арутюновой и королеве красоты в Польше Екатерине Козловой. Место в команде Пивоварова завоевал Гидаят Сеидов.

Напомним, в выпуске 8 октября свой выбор сделала тренер Надя Дорофеева. Ее команда продолжает борьбу в "Голосе країни" в составе Эдгара Енокяна, Романа Панченко, Юрия Городецкого и Майрамик Авоян.