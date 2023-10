Финал вокальных боев на "Голосі країни": кого из фаворитов оставила Надя Дорофеева (видео)

Дорофеева определилась, кто продолжит борьбу в шоу

В воскресенье 8 октября 2023 года состоялся финал вокальных боев в популярном вокальном шоу "Голос країни" на телеканале "1+1". После выбора Юлии Саниной и Ивана Клименко пришел черед тренера, певицы Нади Дорофеевой, которая определяла фаворитов с помощью звездного советника – артиста Макса Барских.

"Телеграф" рассказывает, кто из участников продолжит борьбу в 13 сезоне "Голоса країни". Не все зрительские фавориты после слепых прослушиваний прошли дальше.

Кто победил в вокальных боях

Первыми на "ринг" вышли автор песен из Мариуполя Александра Лищук и исполнитель хита о блекауте Эдгар Енокян. Вокалисты блестяще начали выпуск авторской версией песни Makeba. Предпочтение Дорофеева отдала Эдгару Енокяну.

Фавориты слепых прослушиваний музыкант Роман Панченко, selfmade-артистка Анна Денисова и волонтер Лада Тивончук спели лирический трек What Was I Made For, хит Billie Eilish. Из трех участников дальше идет только Роман Панченко.

Сильное выступление показало еще одно трио. Военный тылового обеспечения Юрий Городецкий вышел на сцену с дуэтом украинки Людмилы Козыревой и словака Марека Мохнача. Вокалисты мощно спели украинскую народную песню "Гей соколи". Путевку в шоу получил Юрий Городецкий.

Зал встретил громкими аплодисментами яркое выступление сотрудницы McDonald’s Майрамик Авоян и уличных певиц Екатерины Стефанюк и Даяны Аравец. Девушки поразили исполнением mash-up песен How Will I Know и Queen Of The Night Whitney Houston. Оставить в команде Дорофеева решила Майрамик Авоян.

Напомним, европейский сезон "Голоса страны" снимали в Польше. Львиную часть затрат на производство тоже взяла польская сторона.