EL Кравчук возвращается: певец посвятил новую песню украинским беженцам (видео)

Звезда 90-х призывает своей песней возвращаться украинцев домой

Украинский исполнитель EL Кравчук, которого ранее увидели на улице Львова в стильном образе, порадовал поклонников новым треком. Популярный в 90-х артист посвятил песню украинцам, вынужденным покинуть дома из-за российского вторжения.

Как сообщают в пресс-службе певца, трек EL Кравчука "Додому" — это отражение души каждого человека, вынужденного покинуть свой дом и спасаться где-то из-за развязанной россией войны. В то же время, это теплое приглашение вернуться домой, ведь за границей Украины оказалось около 8 млн человек.

По словам авторов, главная миссия песни – донести, что дом – это не только здание и квартира в понятном для всех смысле, но и душа, страна, город, место, воспоминания и эмоции. Композиция создана на основе впечатлений украинок, нашедших спасение за границей. Так, поэт Борис Гринев передал в стихах весь спектр ежедневных эмоций беженцев, а композитор и саундпродюсер Майкл Некрасов – атмосферу привычного уюта дома, о котором мечтают те, кто вынужден спасаться от войны за границей.

"В свое время я получил статус "секс-символа" Украины, поэтому кто, как не я, может приглашать женщин вернуться в Украину, где их ждет все?" – с юмором отметил EL Кравчук.

Над музыкальным видео работала команда Zoo Cinema. Режиссер Александр Швец создал сюжет, по которому женщина возвращается в Украину вместе с детьми, поняв, что только на родине можно найти то же душевное спокойствие и важные смыслы.

"Украинка, не скрывая чувств от увиденного, плачет в туалете железнодорожного вокзала — единственного места, где она на минуту может побыть в одиночестве. И потом возвращается к детям с улыбкой, мол, все хорошо, мы дома", — отметил Александр Швец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезал EL Кравчук, популярный в 90-х. Во время полномасштабной войны артист сконцентрировал внимание на украинском контенте, а также занимается благотворительностью.