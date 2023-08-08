Ему точно 46 лет? Звезда 90-х EL Кравчук "засветился" на улицах Львова (видео)

Комментаторы засыпали певца комплиментами и удивились его молодому виду

Популярный в 90-х певец EL Кравчук долго не был на слуху, но сейчас снова возобновил творческую деятельность. Артист "засветился" на одной из львовских улиц, поразив фанов молодым видом.

Видео с EL Кравчук опубликовал блогер Николас Карма на своей странице в Instagram в рубрике "Скільки коштує Look?" Комментаторы восхищены простотой и очарованием звезды прошлых лет.

Так, 46-летний EL Кравчук (настоящее имя – Андрей Остапенко) рассказал о своем наряде львовянину. На певце блуза с анималистическим принтом, по его словам, за 30 евро, а также джинсы стоимостью 50 евро и кроссовки по такой же цене. Обувь, объяснил артист, он купил во время гастролей в Испании год назад, куда приезжал для благотворительного концерта. EL Кравчук не скрывал, что его кроссовки – реплика известного бренда. Эту пару он приобрел прямо на испанском пляже, где стихийная торговля – привычное дело.

Как рассказал артист, сейчас он выступает на благотворительных мероприятиях в поддержку Украины. На последнем, по его словам, собирали средства на оружие украинским защитникам.

В комментариях пользователи узнали легенду украинской эстрады. Многие украинцы отметили, что в свои 46 лет у артиста довольно молодой вид:

"Как он молодо выглядит";

"Это EL Кравчук? Ого! Мамонт украинской эстрады, а выглядит супер";

"Блин, ему 46, а выглядит на лет 30. Супер!"

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