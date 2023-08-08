Йому точно 46 років? Зірка 90-х EL Кравчук "засвітився" на вулицях Львова (відео)

Коментатори засипали співака компліментами та здивувалися його молодому вигляду

Про популярного у 90-х співака EL Кравчука довго не було чути, але зараз він знову відновив творчу діяльність. Артист "засвітився" на одній із львівських вулиць, вразивши фанів молодим виглядом.

Відео з EL Кравчук опублікував блогер Ніколас Карма на своїй сторінці в Instagram в рубриці "Скільки коштує Look?" Коментатори захоплені простотою і чарівністю зірки минулих років.

Так, 46-річний EL Кравчук (справжнє ім’я – Андрій Остапенко) розповів про своє вбрання львів’янину. На співаку блуза з анімалістичним принтом, за його словами, за 30 євро, а також джинси вартістю 50 євро та кросівки за такою самою ціною. Взуття, пояснив артист, він купив під час гастролей в Іспанії рік тому, куди приїжджав на благодійний концерт. EL Кравчук не приховував, що кросівки – репліка відомого бренду. Цю пару він придбав прямо на іспанському пляжі, де стихійна торгівля – це звична справа.

Як розповів артист, наразі він виступає на благодійних заходах на підтримку України. На останньому, за його словами, збирали кошти на зброю українським захисникам.

У коментарях користувачі впізнали легенду української естради. Багато українців відзначили, що у свої 46 років у артиста досить молодий вигляд:

"Як він молодо виглядає";

"Це EL Кравчук? Ого! Мамонт української естради, а виглядає супер";

"Блін, йому 46, а виглядає на років 30. Супер!"

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