"Це навмисна, спланована провокація": капелан ПЦУ присоромив Жадана і Соловій за зйомки "антихристиянського" кліпу в церкві

Отець Дмитро Поворотний прокоментував скандал з українськими артистами, які показали в кліпі поцілунок дівчат

В пятницю, 20 жовтня, набув скандалу новий спільний кліп української співачки Христини Соловій та відомого письменника, лідера гурту "Жадан і Собаки" Сергія Жадана під назвою "Серце", який зняли у храмі св. Андрія у Львові. Видалити відео вимагають священники, а все через кадр з поцілунком двох дівчат.

Військовий капелан, отець Дмитро Поворотний дав коментар "Телеграфу", в якому звинуватив артистів та авторів кліпу у брехні.

"Отці Василіяни вже все прокоментували. І з їх коментаря зрозуміло, що їх банально обманули. Тому цей кліп — навмисна, відверта провокація, бо знаючи, що згідно з християнським віровченням така поведінка вважається гріховною, автори кліпу все одно вирішили частину відеоряду записати в храмі і зробили це обманом.

Чи можна було б зняти кліп без залучення інтер'єрів храму? Так, можна! Але це не привернуло б такої уваги до кліпу, це була б чергова якісна, але пересічна робота митців.

Хіба зараз когось здивуєш сексуальним поцілунком людей одної статі? Звичайно, ні! Але коли це робиться у відеоряді з інтер'єрами храму — то це гарантований скандал і 100% увага до кліпу і акцентів поставлених в ньому. Повторю — це навмисна, спланована провокація", — обурюється капелан.

Нагадаємо, що Сергій Жадан і Христина Соловій вже отримували негатив у свій бік, коли випустили чуттєвий кліп на пісню "Юність". В ньому пара цілувалась вже разом, а через деякий час стало відомо про розлучення письменника після 15 років шлюбу. Жадану і Соловій же приписують романтичні стосунки.