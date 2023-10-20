"Злость и боль распирает": в сети возмущены новым фактом об элитной свадьбе во Львове

ГБР всячески открещивается от "скандальной невесты"

Бывшая сотрудница Львовского территориального управления ГБР Роксолана Москва, которая стала известна благодаря своей пышной свадьбе, в 2021 году, во время работы в Государственном бюро безопасности, приобрела в автосалоне новый Audi Q8 за более 2,3 млн грн, то есть около 85 тыс. долларов по тогдашнему курсу.

Об этом пишет LVIV.MEDIA. При этом, в ГБР всячески открещиваются от скандальной невесты Роксоланы Москвы, апеллируя к тому, что ее уволили еще в 2022 году. Однако такую дорогую покупку она совершила именно во время работы на государственной службе.

Автомобиль с регистрационным номером ВС 7444 II принадлежит Роксолане Игоревне Москве. Цена авто во время регистрации была указана — 2 324 822,5 грн (по тогдашнему курсу это примерно 85,5 тыс. долларов). По данным открытой базы данных, автомобиль с номером ВС 7444 II был зарегистрирован 26 июня 2021 года, с тех пор регистрация не изменялась.

Audi Q8, принадлежащий Москве

Отмечается, что Роксолана Москва до сих пор владеет этой машиной и в 2023 году она, по меньшей мере, семь раз нарушала правила парковки, за что получала штрафы. Она не платила их вовремя, поэтому деньги с нее взимала исполнительная служба, как свидетельствуют данные по автоматизированной системе исполнительного производства.

Украинцы крайне негативно восприняли эту информацию. Люди возмущены, что сотрудница ГБР, органа по борьбе с коррупцией, совершила покупку явно превышающую по стоимости ее официальные доходы. Также украинцам горько от того, что в то время, как наши защитники гибнут на войне, а тысячи людей вынуждены выживать, лишившись жилья из-за войны, кто-то живет так, будто всего этого не существует.

"Чтобы бороться с коррупцией, ее нужно возглавить. Такова она "борьба с коррупцией" по-украински", "Такое возможно только в Украине, наверное… Где-то тихо рыдают европейские и американские чиновники", "Читаешь это все и злость и боль распирает, не можешь поверить, что это все происходит в нашей стране, истекающей кровью наших детей на фронте, в разбитых зданиях", "Жаль украинских защитников, принимающих большие мучения на фронте, чтобы эти "уроды" спокойно бесились от жира. Противно….не то слово", — пишут комментаторы.

Напомним, Роксолана Москва — бывшая сотрудница отдела кадров ГБР во Львовской области, а ее супруг Ростислав Ильницкий недавно уволился с должности прокурора Печерского района Киева. Их свадьба проходила 7 и 8 октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort. Один только свадебный торт кондитеры оценили примерно в 100 тысяч гривен. Среди гостей на торжестве были замечены депутаты, бизнесмены, сотрудники налоговой, полиции, ДБР и других структур, а развлекали их украинские знаменитости. Мать Роксоланы — известная во Львове адвокат Богдана Москва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе во Львове. Артистка заявила, что выполняет функцию Робин Гуда.