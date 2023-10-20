"рф живет в большом дурдоме": путин обвинил в бедах россии "политическую пену"

Главу кремля высмеяли в сети

Президент рф владимир путин, который накануне опозорился на форуме в Перми, на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта заявил, что в бедах российского спорта виновата "политическая пена".

Соответствующее заявление главы Кремля приводит ТАСС. Он считает, что вскоре "пена слетит" и российский спорт вернется в международную семью.

"Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно. Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит.

Не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве. А сегодня [эти люди] пользуются монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований.

Сейчас его (спорт) используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдет, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно", – заявил путин.

В сети лишь посмеялись над словами путина. Пользователи массово шутят о том, что он и есть "политической пеной", ведь именно нынешний глава кремля виноват в развале экономики, спорта и репутации рф. Один из пользователей отметил, что рф при путине превратилась в "большой дурдом".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, однако решение по Олимпиаде пока не принято. В связи с этим путин приказал провести в рф альтернативные Олимпийские игры.