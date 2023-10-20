"рф живе у великому дурдомі": путін звинуватив у бідах росії "політичну піну"

Главу кремля висміяли в мережі

Президент рф володимир путін, який напередодні зганьбився на форумі в Пермі, на засіданні Ради з розвитку фізкультури й спорту заявив, що в бідах російського спорту винна "політична піна".

Відповідну заяву глави Кремля наводить ТАСС. Він вважає, що незабаром "піна злетить" і російський спорт повернеться у міжнародну родину.

"Попри складнощі, які намагаються нам створити ззовні, російський спорт розвивається, розвивається хорошими темпами, почувається впевнено. Вся ця політична піна рано чи пізно зі спорту злетить

Не треба замикатися в ті формати, які були захоплені свого часу людьми за нашого потурання. А сьогодні [ці люди] користуються монополією, перекручуючи сам дух спортивних міжнародних змагань.

Зараз його використовують для того, щоб просувати вузькокорисливі політичні інтереси. Це мине, 100%. Ця піна злетить. Час потрібний, звичайно", — заявив путін.

У мережі лише посміялися зі слів путіна. Користувачі масово жартують про те, що він і є "політичною піною", адже саме нинішній глава кремля винен у розвалі економіки, спорту та репутації рф. Один з користувачів зазначив, що росія при путіні перетворилася на "великий дурдом".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі, проте рішення щодо Олімпіади поки не прийнято. У зв’язку з цим путін наказав провести в росії альтернативні Олімпійські ігри.