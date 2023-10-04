Скандальный блогер-уклонист из Киева объяснил, почему сбежал из Украины: мнения сети разделились

Скандал с блогером-беглецом продолжается

Пока в Украине ищут способы вернуть уклонистов из-за границы, некоторые продолжают находить способы убежать в Европу любой ценой. Одним из таковых стал блогер Андрей Сапунов, который выехал в Молдову и вызвал резонанс в украинском обществе. При этом объяснения киевлянина вызвали еще больше вопросов в сети.

Так пользовательница соцсети X под никнеймом "лучанка" выложила в своем профиле некоторые моменты его объяснения.

"Убегали из Львова, провожала вся семья. Бедняг ежесекундно пытались убить", — написала она и выразила надежду, что тот уже сжег свой паспорт.

Так Сапунов рассказал, что смог попасть в Молдову, а далее планирует улететь во Францию и больше никогда не возвращаться в Украину. Свою позицию он аргументирует тем, что не готов убивать людей на фронте и выступает против войны, а потому выразил мнение, что такие, как он в армии будут не нужны.

При этом он предложил не ставить всех украинцев в одни рамки, поскольку среди них есть много тех, кто не готов сражаться. Также блогер обратил внимание на то, что наибольшую агрессию относительно таких как он обычно проявляют люди, которые в армию все равно никогда не попадут.

При этом в сети мнения разделились. Некоторых откровения блогера не впечатлили, а другие отметили, что армии и обществу и вправду не хватает диалога.

Напомним, ранее журналисты смогли узнать имена 2 248 мужчин, которые выехали за границу по разрешениям Львовской ОВА при помощи системы "Шлях". Речь идет о мужчинах, которые так и не вернулись назад. Кроме того, расследователи установили 372 организации, причастные к их переправке.