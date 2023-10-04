Скандальний блогер-ухилянт із Києва пояснив, чому втік з України: думки мережі розділилися

Скандал із блогером-втікачем триває

Поки в Україні шукають способи повернути ухилістів з-за кордону, деякі продовжують знаходити способи втекти до Європи за будь-яку ціну. Одним із таких став блогер Андрій Сапунов, який виїхав до Молдови та викликав резонанс в українському суспільстві. При цьому пояснення киянина викликали ще більше запитань у мережі.

Так користувач соцмережі X під нікнеймом "лучанка" виклала у своєму профілі деякі моменти його пояснення.

"Втікали зі Львова, проводжала вся родина. Бідолаха, щомиті намагалися вбити", — написала вона і висловила сподівання, що той уже спалив свій паспорт.

Так Сапунов розповів, що зміг потрапити до Молдови, а далі планує відлетіти до Франції і більше ніколи не повертатися до України. Свою позицію він аргументує тим, що не готовий вбивати людей на фронті і виступає проти війни, а тому висловив думку, що такі, як він в армії, не будуть потрібні.

При цьому він запропонував не ставити всіх українців в одні межі, оскільки серед них є багато тих, хто не готовий боротися. Також блогер звернув увагу на те, що найбільшої агресії щодо таких як він зазвичай виявляють люди, які в армію все одно ніколи не потраплять.

При цьому у мережі думки розділилися. Деяких одкровення блогера не вразили, а інші зазначили, що армії та суспільству справді не вистачає діалогу.

Нагадаємо, раніше журналісти змогли дізнатися імена 2248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА за допомогою системи "Шлях". Йдеться про чоловіків, котрі так і не повернулися назад. Крім того, розслідувачі встановили 372 організації, причетні до їхньої переправки.