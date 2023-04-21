П'ять гарячих красунь, які виявилися чоловіками при перетині кордону (фото)

Випадків небагато, але кожен унікальний

На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який прикинувся жінкою, щоб перетнути кордон. Він був на заробітках за кордоном і приїхав додому на Великдень, а назад повернутися не зміг. Це вже не перший випадок, коли ухилянти намагаються втекти з України під виглядом жінок.

"Телеграф" вирішив згадати, яких "красунь" ловили прикордонники раніше.

Цього чоловіка в ніч на 21 квітня викрили під час перевірки документів для проїзду на трасі Одеса — Рені. 35-річний українець розповів, що до початку повномасштабної війни перебував за кордоном на заробітках. А на Великдень вирішив приїхати додому, сподіваючись, що зможе безперешкодно повернутися за кордон, нашвидкуруч "змінивши стать". В ДПСУ зазначили, що жіночі аксесуари йому не допомогли, хоча якби поголився, то шансів було б більше.

Під час затримання трьох втікачів на Закарпатті у січні цього року серед них виявили дивну панянку. Як потім виявилося, це також був чоловік, що постарався перевтілитися — одягнув перуку, жіночий одяг і навіть нафарбував лаком нігті. Однак прикордонників ошукати не вдалося.

У квітні минулого року на Одещині затримали офіцера, який прикидався жінкою. У 26-річного чоловіка майже вийшло, якби не підозріло високий зріст. Щоб пройти кордон і потрапити до Молдови, він начепив перуку, колготи, стильний капелюшок та інші аксесуари. Навіть спробував зімітувати груди. Вже при обшуку у горе-трансвестита виявили документи офіцера.

Торік у березні у пункті пропуску на Вінничині мама дитини виявилася… татом. Чоловік перевдягнувся в жінку, наніс макіяж і навіть взяв паспорт дружини. Однак це не допомогло йому. 30-річного киянина затримали та сфотографували.

А кількома днями раніше прикордонники викрили на переодяганні мешканця Львова. Втікач може похизуватися найбільшим бюстом серед усіх "красунь". Він надягнув бюстгальтер, який напхав ватою, а під штани одягнув шорти. Чи щоб не змерзнути, чи щоб талія була ширшою. Однак його затримали та зробили чимало кумедних світлин. Про це повідомив активіст Роман Тузяк. Хоча через понад рік пост уже недоступний.

Нагадаємо, що ухилянтів, які намагаються незаконно перетнути кордон можуть покарати різними способами, якщо чоловік просто намагався пройти без належних документів, то це може бути штраф. А за підробку — покарання жорсткіше.

Тим часом в Україні чоловіки вигадали цікавіший спосіб уникнення від мобілізації. Вони намагаються влаштувати ДТП (навіть платять гроші) та отримати умовний строк.