5 горячих красавиц, оказавшихся мужчинами во время пересечения границы (фото)

Случаев немного, но каждый уникален

В Одесской области пограничники задержали мужчину, который притворился женщиной, чтобы пересечь границу. Он был на заработках за границей и приехал домой на Пасху, а вернуться назад не смог. Это уже не первый случай, когда уклоняющиеся пытаются бежать из Украины под видом женщины. "Телеграф" решил вспомнить, каких "красавиц" ловили пограничники раньше.

Этого мужчину ночью с 20 на 21 апреля разоблачили во время проверки документов для проезда на трассе "Одесса-Рени". 35-летний украинец рассказал, что до начала полномасштабной войны находился за границей на заработках. А на Пасху решил приехать домой, надеясь, что сможет беспрепятственно вернуться за границу, наскоро "сменив пол". В ГПСУ отметили, что женские аксессуары ему не помогли, хотя если бы побрился, то шансов было бы больше.

Во время задержания трех беглецов на Закарпатье в январе этого года среди них обнаружили странную барышню. Как потом оказалось, это был мужчина, постаравшийся перевоплотиться — надел парик, женскую одежду и даже накрасил лаком ногти. Однако пограничников провести не удалось.

В апреле прошлого года в Одесской области задержали офицера, который притворялся женщиной. У 26-летнего мужчины почти получилось, если бы не подозрительно высокий рост. Для того чтобы пройти границу и попасть в Молдову, он нацепил парик, колготы, стильную шляпку и другие аксессуары. Даже попытался сымитировать грудь. Уже при обыске у горе-трансвестита были обнаружены документы офицера.

В марте прошлого года в пункте пропуска в Винницкой области мама ребенка оказалась… папой. Мужчина переоделся в женщину, нанес макияж и даже взял паспорт жены. Однако это ему не помогло. 30-летний киевлянин был задержан и сфотографирован.

А несколькими днями раньше пограничники разоблачили на переодевании жителя Львова. Беглец может похвастаться самым большим бюстом среди всех "красавиц". Он надел бюстгальтер, который набил ватой, а под штаны надел шорты. Чтобы не замерзнуть, или чтобы талия была шире. Однако его задержали и сделали немало забавных фотографий. Об этом сообщил активист Роман Тузяк. Хотя через год пост уже недоступен.

Напомним, что уклоняющихся от мобилизации, которые пытаются незаконно пересечь границу, могут наказать разными способами — если мужчина просто пытался пройти без надлежащих документов, то это может быть штраф. А за подделку документов — наказание жестче.

Тем временем в Украине мужчины придумали более интересный способ избегания мобилизации. Они пытаются устроить ДТП (даже платят деньги) и получить условный срок.