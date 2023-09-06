Экстрадиция уклонистов из Европы: кого вернут в Украину и насколько это законно

Будут наказывать всех, кто участвовал в незаконном пересечении границы во время войны

Отечественные власть имущие решительно настроены вернуть в Украину военнообязанных граждан, выехавших за границу незаконным способом, и наказать тех, кто способствовал этому процессу. Мужчины, которые платили от 3 до 15 тысяч долларов за фейковые справки о непригодности к военной службе, чтобы покинуть пределы Украины, станут фигурантами уголовных производств в рамках законов за дачу взятки, подделку документов и уклонение от мобилизации. После этого они будут экстрадированы на Родину, о чем заявил в эфире телемарафона глава фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

По данным издания Rzeczpospolita, в Польше уже начали работать над этим вопросом, ведь, по подсчетам местных властей, на территории страны может находиться до 80 тысяч потенциально военнообязанных граждан Украины, выехавших за границу незаконно. Более того, первые случаи выдачи Польшей нарушителей уже зафиксированы. Правда, речь идет только о тех, кто занимался контрабандой людей, а не о самих уклоняющихся.

Как именно планируют разоблачать беглецов и коррупционеров, насколько законной будет их экстрадиция из Европы и к каким последствиям могут привести жесткие меры со стороны властей, "Телеграф" спрашивал правозащитников и политологов.

Поиск нарушителей начат

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о проверке обоснованности принятых в период с 24 февраля 2022 решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, процесс продлится две-три недели, а его результаты будут обнародованы.

"Сейчас нет публичной огласки. Но если соответствующие органы докажут, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет, давайте наберемся терпения и увидим результаты этой работы.

Дело в том, что они не трудились — почти в 90% случаев был один и тот же диагноз. Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден — ему нечего пугаться", — заявил Алексей Данилов.

Между тем, в польских СМИ сообщают, что в Украину уже были экстрадированы граждане, занимавшиеся переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Однако, когда именно они были выданы — до или после решения правительства о возвращении уклонистов — не уточняется. При этом отмечается, что значительная часть "курьеров", разоблаченных в Польше, являются гражданами Украины, а наказание за пособничество и подстрекательство к незаконному пересечению границы составляет до восьми лет лишения свободы.

Экстрадиция только через суд

После установления незаконности пересечения границы военнообязанным гражданином, в Украине будет начато уголовное производство, после чего в отношении нарушителя будет издан международный обвинительный акт и подан запрос на экстрадицию из страны, где находится уклоняющийся, поясняют польские правоохранители.

"Если мы останавливаем такого иностранца, например, на обычную проверку на дороге, наша система покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуре. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован", — говорит спикер Главной комендатуры полиции Мариуш Цярка.

По словам исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, с юридической точки зрения данный механизм вполне законен, однако при принятии решения о задержании и экстрадиции правоохранительные и судебные органы других государств будут учитывать ряд факторов и проводить проверки правомерности требования для предотвращения дискриминации или же преследования личности.

Сложность возвращения уклоняющихся домой заключается и в особенностях европейского законодательства. Так, зарубежные суды нередко отказывают в экстрадиции из-за боевых действий в Украине, требуя дополнительных мер безопасности для беглецов, об этом 3 сентября отметил в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюська.

По словам чиновника, чтобы упростить процесс, в Верховной Раде уже готовится к принятию специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для тех, кого будут возвращать из-за границы в Украину во время войны. Это позволит запустить механизм экстрадиции прежде всего для украинских топ-коррупционеров, однако вскоре этот колокол зазвонит и по уклоняющимся от мобилизации за границей.

"Для этого нужно выполнить сразу несколько условий. Это, в частности, такое же наказание за подобное преступление за границей, соответственно собрание всех необходимых доказательств, свидетельствующих о вине того или иного лица, и после этого теоретически экстрадиция могла бы быть возможной. Это крайне-крайне сложная работа, кропотливая юридически, то есть условно завтра в огромном масштабе это имплементировать было бы невозможно. Сначала пойдут топы, которые украли больше всех — их мы попробуем экстрадировать в первую очередь, а средняя рыба и другие персонажи пойдут позже немного", — заявил Малюська.

Выдержит ли решение правительства народную критику

Несмотря на действенность и законность механизма возвращения уклонистов на Родину, сама система запрета выезда военнообязанных за границу во время действия военного положения работает скорее против интересов государства, считает правозащитник Александр Павличенко.

"При таких условиях Украина теряет еще больше людей. Опасаясь мобилизации, родители массово отправляют ребят 16-17 лет на предварительное обучение за границу, после чего молодежь уже не возвращается. Если война будет продолжаться 5-7 лет, мы потеряем больше, чем удержим подобными запретами. Правительству следовало бы ввести стратегическую программу, которая позволяла бы привлекать к боевым действиям граждан, которые будут действительно полезны на передовой или нести альтернативную службу в армии, не беря в руки оружия, но делая при этом свой посильный вклад в победу. Тогда беглецов за границу, вероятно, стало бы в разы меньше", — говорит Александр Павличенко в комментарии "Телеграфу".

С тем, что подобные решения будут играть не в пользу действующей власти, особенно накануне выборов, которые, вероятно, состоятся уже в 2024 году, соглашается и политический аналитик Алексей Голобуцкий.

По словам эксперта, отрицать неправомерность действий уклоняющихся и игнорировать моральный аспект данного вопроса, конечно, нельзя, однако такое активное "закручивание гаек" свидетельствует о неосознании правительством того уровня стресса, в котором находятся украинцы уже второй год к ряду.

"Такие процессы должны обсуждаться с обществом. Сколько граждане еще смогут выдержать в условиях жестких ограничений военного времени, как они относятся к подобным решениям? Представьте себе состояние этих уклонистов, когда они поймут, что ждет их по возвращению домой. Захотят ли они возвращаться? Они даже думать об этом перестанут. Поэтому такие решения являются либо проявлением глупости чиновников, либо подлостью, если они принимаются сознательно", — отметил политолог "Телеграфа".