"Злість і біль розпирає": у мережі обурені новим фактом про елітне весілля у Львові

ДБР відхрещується від скандальної нареченої

Колишня співробітниця Львівського територіального управління ДБР Роксолана Москва, яка стала відома завдяки своєму пишному весіллю, у 2021 році, під час роботи в Державному бюро безпеки, придбала в автосалоні новий Audi Q8 за понад 2,3 млн грн, тобто близько 85 тис. доларів за тодішнім курсом.

Про це пише LVIV.MEDIA. При цьому в ДБР всіляко відхрещуються від скандальної нареченої Роксолани Москви, апелюючи до того, що її звільнили ще у 2022 році. Однак таку дорогу покупку вона здійснила саме під час роботи на державній службі.

Автомобіль із реєстраційним номером ВС 7444 II належить Роксолані Ігорівні Москві. Ціна авто під час реєстрації була вказана – 2 324 822,5 грн (за тодішнім курсом це приблизно 85,5 тис. доларів). За даними відкритої бази даних, автомобіль із номером ВС 7444 II був зареєстрований 26 червня 2021 року, відтоді реєстрація не змінювалася.

Audi Q8, що належить Москві

Зазначається, що Роксолана Москва досі володіє цією машиною й у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування, за що отримувала штрафи. Вона не платила їх вчасно, тож гроші з неї стягувала виконавча служба, як свідчать дані автоматизованої системи виконавчого провадження.

Українці вкрай негативно сприйняли цю інформацію. Люди обурені, що співробітниця ДБР, органу боротьби з корупцією, здійснила купівлю, що явно перевищує за вартістю її офіційні доходи. Також українцям гірко від того, що коли наші захисники гинуть на війні, а тисячі людей змушені виживати, втративши житло через війну, хтось живе так, ніби всього цього не існує.

"Щоб боротися з корупцією, її треба очолити. Така вона є "боротьба з корупцією" по-українськи", "Таке можливо тільки в Україні, напевно… Десь тихо ридають європейські та американські чиновники", "Читаєш це все і злість і біль розпирає, не можеш повірити, що це все відбувається в нашій країні, яка спливає кров’ю наших дітей на фронті, в розбитих будівлях", "Шкода українських захисників, які приймають великі муки на фронті, щоб ці "виродки" спокійно шаленіли від жиру. Гидко…не те слово", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, Роксолана Москва — колишня співробітниця відділу кадрів ДБР у Львівській області, а її чоловік Ростислав Ільницький нещодавно звільнився з посади прокурора Печерського району Києва. Їхнє весілля проходило 7 та 8 жовтня у п’ятизірковому комплексі Emily Resort. Один лише весільний торт кондитери оцінили приблизно у 100 тисяч гривень. Серед гостей на урочистості було помічено депутатів, бізнесменів, співробітників податкової, поліції, ДБР та інших структур, а розважали їхні українські знаменитості. Мати Роксолани – відома у Львові адвокат Богдана Москва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі у Львові. Артистка заявила, що виконує функцію Робін Гуда.