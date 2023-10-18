ДБР відхрестилося від колишньої співробітниці, яка оскандалилася весіллям у Львові

Кошти, за які молодята зіграли весілля, не обов’язково пов’язані з їхньою минулою роботою, вважають у ДБР

У ДБР відреагували на скандальне весілля Роксолани Москви та Ростислава Ільницького у Львові. У відомстві наголосили, що наречена майже два роки не є держслужбовцем у їхній структурі.

Про це сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян. Вона також закликала українців не рахувати чужі гроші та не пов’язувати пишну урочистість неодмінно з роботою молодят.

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена — колишня робітниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому", — пояснила Тетяна Сап’ян.

Вона наголосила, що відомство не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки та нагадала, що в умовах війни інформаційна безпека є невід’ємною частиною загальної безпеки країни.

"Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, спотворені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації та, якщо новина містить сумнівні факти, – обов’язково звертатися до першоджерела", – сказала Тетяна Сап’ян.

У ДБР також додали, що проведення пишного та дорогого весілля за участю зірок під час війни — це питання громадянського сумління і не більше. У відомстві попросили не пов’язувати лакшері весілля з минулою роботою молодята, тому що у їхніх батьків може бути непоганий стан.

Нагадаємо, що Роксолана Москва колишня співробітниця відділу кадрів ДБР у Львівській області, а її чоловік Ростислав Ільницький нещодавно звільнився з посади прокурора Печерського району Києва. До того ж мати нареченої – відома у Львові адвокат Богдана Москва.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Ольга Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі у Львові. Артистка заявила, що виконує функцію Робін Гуда.