Скандальний нардеп хоче встановити в Україні нове свято: звучить екзотично

Згідно з декларацією Мялика за 2019 рік, він володів понад 150 квартирами різної площі

Народний депутат від депутатської групи "За майбутнє" Віктор Мялик, підозрюваний у несплаті податків на суму 97 млн гривень, хоче встановити в Україні День подяки Богу. Нове свято нардеп, якого підозрюють у несплаті податків, пропонує відзначати на міжконфесійному рівні в останню неділю вересня.

Відповідний законопроєкт Віктор Мялик зареєстрував у Верховній Раді 16 жовтня. Дата свята обрана тому, що на цей час традиційно завершується збирання врожаю.

"У цей день кожний матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави", – написав нардеп у пояснювальній записці.

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Він наголошує, що свято матиме міжконфесійний характер. На його думку, це сприятиме "розвитку та консолідації міжконфесійних відносин у релігійному середовищі України".

Віктору Мялику – 44 роки, він народився на Рівненщині. Є народним депутатом та бізнесменом. Член Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. За даними руху "Чесно", під час передвиборчої кампанії у діях Мялика знаходили ознаки підкупу виборців.

У 2021 році Мялику повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн гривень, пише zaxid.net. За даними слідства, він почав будувати нерухомість у 2012 році ще до того, як офіційно розпочав підприємницьку діяльність. По завершенню будівництва житлових будинків він зареєстрував понад 1200 квартир. Їх продавав через довірену особу як особисте майно. Таким чином, Мялик сплачував податок у розмірі 5% замість 18%.

Згідно з декларацією Мялика за 2019 рік, він володів понад 150 квартирами різної площі, десятками нежитлових приміщень, паркомісць та гаражів. У 2021 році Печерський суд Києва заарештував майно нардепа. У 2023 році Мялик включався на засідання з організації держвлади та місцевого самоврядування із салону перукарні.

Як розповідав "Телеграф", у 2021 році Мялик подав до Ради законопроєкт про заборону пропаганди гомосексуалізму. Під заборону мали потрапити книги та фільми про гомосексуалістів, продукція із символікою ЛГБТ та проведення маршів рівності.