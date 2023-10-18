Скандальный нардеп хочет установить в Украине новый праздник: звучит экзотично

Согласно декларации Мялика за 2019 год, он владел более 150 квартирами разной площади

Народный депутат от депутатской группы "За майбутнє" Виктор Мялик, подозреваемый в неуплате налогов на сумму 97 млн гривен, хочет установить в Украине День благодарности Богу. Новый праздник нардеп, которого подозревают в неуплате налогов, предлагает отмечать на межконфессиональном уровне в последнее воскресенье сентября.

Соответствующий законопроект Виктор Мялик зарегистрировал в Верховной Раде 16 октября. Дата праздника выбрана потому, что к этому времени традиционно завершается сбор урожая.

"В этот день у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благополучии и хорошем урожае в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", – написал нардеп в пояснительной записке.

Он подчеркивает, что праздник будет носить межконфессиональный характер. По его мнению, это будет способствовать "развитию и консолидации межконфессиональных отношений в религиозной среде Украины".

Виктору Мялику – 44 года, он родился в Ровенской области. Является народным депутатом и бизнесменом. Член Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. По данным движения "Честно", во время предвыборной кампании в действиях Мялика находили признаки подкупа избирателей.

В 2021 году Мялику сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен, пишет zaxid.net. По данным следствия, он начал строить недвижимость в 2012 году еще до того, как официально начал предпринимательскую деятельность. По завершению строительства жилых домов он зарегистрировал на себя более 1200 квартир. Их он продавал через доверенное лицо как личное имущество. Таким образом Мялик уплачивал налог в размере 5% вместо 18%.

Согласно декларации Мялика за 2019 год, он владел более 150 квартирами разной площади, десятками нежилых помещений, паркомест и гаражей. В 2021 году Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа. В 2023 году Мялик включался на заседания по организации госвласти и местного самоуправления из салона парикмахерской.

Как рассказывал "Телеграф", в 2021 году Мялик подал в Раду законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма. Под запрет должны были попасть книги и фильмы о гомосексуалистах, продукция с символикой ЛГБТ и проведение маршей равенства.