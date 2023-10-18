Погибший на войне экс-нардеп посмертно выиграл суд у журналистов

Постановление суда вступило в силу еще 17 апреля

В апреле этого года, защищая нашу страну от российских кафиров, погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Стало известно, что он посмертно выиграл суд против журналистов канала "1+1".

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко. Решение суда вступило в силу еще 17 апреля.

"Жена Олега, госпожа Olga Barna вспоминает, что в последнем sms перед выходом в бой, мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя. Олега травили, потому что он был правдолюб и критиковал нынешнюю власть", — пишет она.

Жена Барны 18 октября получила решение суда по делу №758/6759/19, которое вступило в силу еще 17 апреля 2023 года. Геращенко публикует фрагмент решения.

"Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации — удовлетворить полностью", — говорится в нем.

Как объясняет нардеп, Игорь Колтунов — журналист "1+1", начавший в рамках флешмоба "Идите в с…" заявлял, что Олег Барна голосовал за деньги. Были и другие обвинения.

Геращенко отмечает, что, несмотря на то, что хвала суда вступила в действие пол года назад, до сих пор ни Колтунов, ни "1+1" в рамках марафона не принесли извинений перед семьей Олега. Также они не предоставили никаких опровержений.

Напомним, прощание с Барной в Киеве проходило 21 апреля. Провести в последний путь защитника пришли родные, собратья, волонтеры, активисты и журналисты. На прощание также пришел бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой.