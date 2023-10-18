Екснардеп, який загинув на війні, посмертно виграв суд у журналістів

Ухвала суду набрала чинності ще 17 квітня

У квітні цього року, захищаючи нашу країну від російських окупантів, загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Стало відомо, що він посмертно виграв суд проти журналістів каналу "1+1".

Про це у Facebook повідомила народний депутат Ірина Геращенко. Рішення суду набрало чинності ще 17 квітня.

"Дружина Олега, пані Olga Barna згадує, що в останньому sms перед виходом в бій, чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захисти його чесне ім'я. Олега цькували, бо він був правдолюб і критикував нинішню владу", — пише вона.

Дружина Барни 18 жовтня отримала рішення суду по справі № 758/6759/19, яке вступило в силу ще 17 квітня 2023 року. Геращенка публікує фрагмент ухвали.

"Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації — задовольнити повністю", — йдеться в ній.

Як пояснює нардеп, Ігор Колтунов — журналіст "1+1", який розпочав у рамках флешмобу "Ідіть у с…" заявляв, нібито Олег Барна голосував за гроші. Були й інші звинувачення.

Геращенко наголошує, що попри те, що хвала суду вступила в дію пів року тому, досі ані Колтунов, ані "1+1" в рамках марафону не принесли вибачень перед родиною Олега. Також вони не надали жодних спростувань.

Нагадаємо, прощання із Барною в Києві проходило 21 квітня. Провести в останню путь захисника прийшли рідні, побратими, волонтери, активісти та журналісти. На прощання також прийшов колишній президент України Петро Порошенко із дружиною.