НАБУ объявило в розыск действующего нардепа: что стало причиной

На протяжении нескольких лет он отмывал деньги на природном газе

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявила в розыск действующего народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Его подозревают в хищении природного газа на сумму более 2,1 млрд грн.

Ему также инкриминируют легализацию незаконно полученной прибыли. Информация об этом появилась на официальном сайте НАБУ.

Действия Ярослава Дубневича квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что нардеп начиная с 2013 года по 2017-й организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на сумму более 2,1 млрд гривен. Обе электростанции заключили ряд соглашений о закупке природного газа у "Нафтогаза Украины" по льготной цене. При этом закупленное дешевое голубое топливо участники схемы использовали не для производства тепла для населения. Газ использовали для производства электроэнергии, которую продавали по рыночной цене через предприятие "Энергорынок" . По расчетам НАБУ, участники схемы получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд грн.

В ведомстве сообщили, что в течение 2013-2018 годов Ярослав Дубневич организовал "отмывание" части денег — 450 млн гривен. В схеме были задействованы фирмы и оффшоры на Кипре и Маршалловых островах. В конце концов, средства вернулись в Украину в виде иностранных инвестиций для нового бизнеса во Львовской области.

О подозрении нардепу объявили 10 октября. Он стал шестым подозреваемым в рамках этого дела. В НАБУ отметили, что Дубневич не прибыл на получение подозрения. На звонки от детективов он тоже не отвечал.

Адвокаты нардепа заявляли, что ничего не знают о месте нахождения Дубневича. Прокуроры не обнаружили нардепа ни по одному адресу, которые есть у следствия.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, который попал в громкий коррупционной скандал, арендовал элитную квартиру в центре Киева всего за тысячу гривен. Площадь квартир составляла 133 кв. м.