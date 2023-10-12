НАБУ объявило в розыск отца нардепа от "Евросолидарности" Гончаренко

В НАБУ сделали официальное заявление

Отца народного депутата Алексея Гончаренко экс-мера Одессы Алексея Костусева объявили в розыск. Его подозревают в причастности к схеме завладения коммунальным аэропортом "Одесса".

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. Отмечается, что разыскиваемый подозревается в преступлениях сразу по нескольким статьям УК Украины.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52023000000000172 от 13.04.2023, Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины", — говорится в сообщении.

Так, в 2011 году два одесских бизнесмена зарегистрировали фирму, организовав совместное предприятие с горсоветом, с распределением до 75/25%. Получение согласия от депутатов обеспечил тогдашний мэр города. Таким образом участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн гривен и доходами в 2,5 млрд. грн.

В августе текущего года, по заявлению НАБУ, подозрение получила группа из пяти лиц, которые могут быть причастны к завладению аэропортом "Одесса". В то же время в СМИ назвали имена подозреваемых. Речь идет об одесских бизнесменах Борисе Кауфмане и Александре Боруховиче (Грановском), бывшем мэре Одессы Алексее Костусеве, бывшему и.о. заместителя мэр Одессы Анатолии Орловском и директоре ООО "Одесса аэропорт девелопмент" Алексее Кочанове.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2022 года бизнесмена Бориса Кауфмана не выпустили за границу, несмотря на то, что он многодетный отец и у него есть "белый билет". При проверке документов система выдала фамилию с "индексом Б".